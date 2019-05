Cine merge la Campionatul European de tineret. Mirel Radoi a stabilit lotul final

Mirel Rădoi, selecţionerul reprezentativei Under 21 a anunţat lotul de 23 de jucători pentru Campionatul European din Italia şi San Marino. România are un absent de marcă fiind Răzvan Marin, care nu a primit aceptul clubului Ajax Amsterdam pentru a participa la competiţie. Lotul este următorul: Portari: Ionuţ Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad The post Cine merge la Campionatul European de tineret. Mirel Rădoi a stabilit lotul final appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.