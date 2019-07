Cine o va inlocui pe Astrid Fodor, dupa ce Sibiul a ramas fara primar

astrid fodor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Corina Bokor, viceprimarul FDGR al municipiului Sibiu, a fost aleasa, astazi, sa preia atributiile de primar, dupa ce, prin ordin al prefectului, mandatul primarului Astrid Fodor a incetat inainte de termen. Consiliul Local Sibiu s-a reunit, astazi, in sedinta extraordinara pentru a desemna unul dintre cei doi viceprimari sa preia interimar atributiile de primar. ”Suntem intr-o situatie limita, iar noi, consilierii locali, consideram ca am fost alesi in aceste functii pentru a reprezenta interesele sibienilor. In consecinta, nu vom lua decizii niciodata care nu vor fi in interesul oamenilor sau care nu vor fi bune pentru sibieni”, a declarat consilierul Tiberiu Vasile Mitrea. La sedinta au pa ...