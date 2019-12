Cine participa la ceremonia de investire a prefectului judetului Constanta, George Sergiu Niculescu

Mâine la ora 16.00 are loc investirea prefectului de Constanța.Va fi prezent de la București, din partea MAI, secretarul de stat, chestorul de politie, Bogdan Despescu.Amintim că, George Sergiu Niculescu a fost numit prefect al județului Constanța, în cadrul unei ședințe de guvern:George Niculescu are 39 de ani și a fost angajat în cadrul Primăriei Eforie. De profesie jurist, acesta și-a început activitatea politică în anul 2004 și a ocupat diverse funcții la nivel local, cea mai importantă fiind cea de consilier județean.​ De asemenea, este unul dintre cei mai mari promotori ai energiilor alternative, ocupând funcția de director al Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România.În exclusivitate pentru ZIUA de Constanțam Niculescu a precizat ca are disponibilitatea de a răspunde la problemele cetăţenilor judeţului Constanţa:"Țin să vă subliniez că mă simt onorat de încrederea și susținerea acordată de către Guvernul României, prin numirea mea în funcția de prefect al județului Constanța. Am suficientă energie pentru ca, împreună cu fiecare reprezentat al instituțiilor publice din județul nostru, să venim în întâmpinarea cetățenilor. Va asigur de buna mea credință și de întreaga disponibilitate de a răspunde prompt la toate problemele cetățenilor și de a acționa în spiritul legii."Fost consilier județean PNL, George Niculescu a devenit funcţionar public, după ce a susţinut concurs la două primării din județul Constanța iar în Biroului Politic Județean al PNL, Niculescu a primit și votul colegilor de partid și susținerea acestuia pentru ocuparea funcției de prefect al județului Constanța.De altfel, Niculescu este membru PNL şi preşedinte interimar al PNL Năvodari. Acesta se înscrisese în 2018, şi în cursa internă din partid prin pentru desemnarea candidatului pentru Primăria municipiului Constanţa. Devenit prefect, Niculescu trebuie să renunţe la calitatea de membru de partid, însă Instituţia Prefectului ar putea fi o rampă pentru creşterea notorietăţii şi pregătirea unei candidaturi fie pentru locale, fie pentru parlamentarele de anul viitor.Citește și: Avere şi interese. George Sergiu Niculescu, numit prefect al județului Constanța (documente)