Cine pierde si cine castiga cand Liviu Dragnea pierde procente, in numele PSD

Pozitionarea clara a lui Liviu Dragnea contra institutiilor europene, pe de o parte, si neputinta aceluiasi Liviu Dragnea de a livra celor care ii alimenteaza puterea o ordonanta de imunitate in fata legii au dus la o scadere constanta a PSD-ului in optiunile de vot. Cat de ireversibila este insa aceasta cadere si la cine trec procentele pierdute in numele lui Dragnea?