Cine si de ce voteaza lideri autoritari, cum e Putin in Rusia? Politicienii de azi, populistii, i-au invins pe intelectuali Interviu

Frica distruge moral un om, il transforma intr-un aluat din care un regim politic rau poate sa faca orice, dar astazi nu mai exista Gulag, granitele sunt deschise, iar pe rafturi se gasesc alimente. Si atunci, care e mecanismul prin care tineri care nu au trecut prin oroarea totalitara aleg un lider cu mana de fier, cum e Putin in Rusia? Unde s-a fisurat memoria sociala si cum reuseste raul sa ramana in acest chip in istorie?