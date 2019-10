Cine sunt angajatele supermarketului din capitala care si-au pierdut viata in accidentul produs in Ialomita

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident cumplit a avut loc in aceasta dimineata, in Ialomita. Zece oameni si-au pierdut viata intr-o secunda de neatentie a unui sofer de TIR care a intrat, in plin, intr-un microbuz care circula regulamentar. Un microbuz cu angajate ale Mega Image a fost spulberat de un TIR scapat de sub control. Soferul microbuzului, dar si soferul TIR-ului, precum si opt femei aflate in microbuz, au murit pe loc in urma cumplitului accident. De departe, accidentul din Sfantu Gheorghe, Ialomita, este cel mai grav accident rutier produs in ultimii ani, in Romania. Majoritatea victimelor locuiau in Munteni-Buzau, Ialomita si lucrau la magazinele Mega Image din Bucuresti, relateaza observator.tv. Lista victimelor cumplitului accident ...