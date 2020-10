Cine sunt caștigatorii Premiului Nobel pentru Medicina

Cercetătorii Harvey J. Alter, Michael Houghton şi Charles M. Rice au câștigat premiul Nobel pentru medicină pe anul 2020 pentru descoperirea virusului hepatitei C, conform anunţului făcut de Comitetul Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm și citat de Agerpres. Mulțumită descoperirii celor trei cercetători, companiile farma au putut dezvolta rapid medicamentele antivirale împotriva hepatitei […] The post Cine sunt câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.