Cine sunt cei doi romani care au murit in timpul furtunii din Halkidiki, Grecia - SURSE

tragedie Grecia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi cetateni romani, o femeie in varsta de 54 de ani si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei. Cei doi turisti romani aflati in vacanta, in Grecia, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul restaurantului in care se aflau s-a prabusit din cauza rafalelor de vant extrem de puternice, fara precedent, dupa cum spun localnicii. Conform unor surse judiciare, cei doi romani care au murit in timpul furtunii din Halkidiki, Grecia, o femeie si copilul ei in varsta de opt ani, sunt din Cluj-Napoca, a fel ...