Cine sunt cele mai de succes femei din Romania. Ce legaturi au cu judetul Constanta

Revista Capital a publicat top 100 femei de succes în anul 2019. Dintre acestea, ne putem bucura de nume fruntaşe care au rădăcinile sau afaceri şi la Constanţa. Pe locul 1 se află una dintre cele mai puternice femei, care deţine un lanţ de farmacii în toată ţara, inclusiv la malul mării. Pe locul al treilea o avem pe campioana la tenis, iar lista continuă în acelaşi ritm.Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă topul realizat de revista Capital, cu accent pe femeile care au pus Constanţa pe harta naţională şi internaţională prin realizările lor., deţinătoarea Fildas-Catena, nu are nevoie de o prezentare amplă. Este unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din România, iar farmaciile ei sunt prezente în toate localităţile României, inclusiv la Constanţa. La finele lui 2018, Anca Vlad a apărut şi în topul 10 al celor mai bogaţi români. Are o avere estimată la 360 de milioane de euro. Este fondatoarea grupului Fildas-Catena şi este una dintre cele mai implicate persoane în actele de caritate. Susţine arta românească, iar printr-un interviu acordat revistei, Anca Vlad a susţinut că „o afacere de succes este pentru fondator o împlinire a unui proces creativ”.Urmează, care a dat peste cap toate calculele experţilor şi a urcat până pe locul I WTA. Munca, dăruirea şi pasiunea tenismenei de la malul mării a dat roade. De la patru ani practică acest sport şi îl admira pe fratele ei când era mai mică, urmărindu-i antrenamentele de la Mamaia. Simona s-a decis că vrea să fie campioană şi nu s-a oprit. La 16 ani a câştigat turneul de la junioare la Roland Garros. Anul 2018 a fost cel mai bun an din cariera sa, a pierdut finala de la Australian Open, dar a câştigat la Roland Garros.În top se mai regăseşte, femeie de afaceri şi proprietarul Vincon Vrancea. Firmele conduse de ea au cumulat o cifră de afaceri de peste 250 de milioane de lei. Luchi Georgescu este şi acţionar al hotelurilor Melodia şi Favorit din Venus.Un alt nume sonor este cel al, CEO şi fost director la compania Nuclearelectrica, care operează centrala nucleară de la Cernavodă. În primăvara anului 2018, în urma unui proces de recrutare, Daniela Lulache a ajuns să ocupe funcţia de Head of policy and coordination la Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.De asemenea, o altă femeie de succes este, care, după moartea soţului său, în anul 2008, a devenit cea mai bogată româncă, cu o avere de 900 de milioane de euro. Declinul a fost iminent, iar în 2014, averea îi era estimată la 140 milioane de euro. Şi-a redresat afacerile, iar în 2018, Veronica Drăgan avea o avere estimată de 250 de milioane de euro. Deţine grupul Drăgan, care include ButanGas, Fundaţia Drăgan, tipografia Fed Print, Fundaţia general Ştefan Guşă, editura Nagard, cotidienele Renaşterea Bănăţeană, Redeşteptarea, televiziunea Ten TV, Universitatea Europeană Drăgan, clinica medicală Veroniki Life şi galeria de artă Veroniki Art.este una dintre renumitele gimnaste ale României. S-a născut la Constanţa pe 20 august 1987. La Jocurile Olimpice din 2004, de la Atena, a câştigat trei medalii de aur, la echipă, bârnă şi sol. În 2012 a mai câştigat trei medalii de aur la Campionatele Europene. În prezent, Cătălina Ponor deţine o sală de sport în municipiul Constanţa.