Cine sunt marile iubiri din viata actritei Maia Morgenstern

"Fericit si puternic esti atunci cand iubesti fara sa astepti nimic in schimb." Acesta este motto-ul actritei Maia Morgenstern. Pe langa o adevarata profesionista a teatrului si filmului, Maia Morgenstern este de asemenea o femeie si o mama atenta si iubitoare. Barbatii din viata Maiei Morgenstern Actrita are trei copii cu trei barbati. Tudor, in varsta de 34 de ani, este fiul Maiei cu primul sot, actorul Claudiu Istodor. Eva Lea Cabiria, in varsta de 19 ani, s-a nascut din relatia sa cu Andras Demeter, iar Ana Isadora, in varsta de 16 ani, este rodul iubirii sale cu medicul neurochirurg Dumitru Baltateanu. Maia si Claudiu s-au casatorit si au devenit parinti in timpul facultatii. Timp de 16 ani, cuplul a trait in iub ...