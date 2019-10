Cine sunt noii ministrii propusi de Ludovic Orban (activitati politice si studii)

Premierul desemnat,a depus, joi, lalista cuşi programul de guvernare, informează agerpres.ro Iată care sunt aceștia:, s-a născut la 2 aprilie 1976, la Botoşani, potrivit cdep.ro.Din 1999, este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul ASE Bucureşti. În acelaşi an, a devenit masterand în Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul SNSPA Bucureşti. Deţine diplomă în rusă comercială, obţinută la Institutul Puşkin din Moscova (Rusia, 1996-1999). Între 4 aprilie 2011 şi 22 aprilie 2011, a urmat un curs postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", Colegiul Naţional de Apărare.În 2016, a fost aleasă deputat pe listele PNL, fiind şi lider al Grupului parlamentar PNL. Este membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi vicepreşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Franceză. Este cetăţean de onoare al Statului Nebraska (SUA).Coautor al unui dicţionar englez-rus-român de termeni economici, ASE Bucureşti; coautor al cărţii "Integrarea şi politica fiscală europeană", Editura Infomarket. A mai publicat studii în domeniul integrării europene şi relaţiilor publice., s-a născut la 1 aprilie 1972, conform site-ului senat.ro.A absolvit Grinnell College din SUA (1996), un masterat în economie în cadrul Iowa State University (2002), iar din 2002 este doctorand al Iowa State University, potrivit alegeriparlamentare2016.ro. Este membru în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (din 1 februarie 2018) şi al Comisiei pentru afaceri europene (24 septembrie 2018).De asemenea, este membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Georgia (din 26 aprilie 2017) şi membru şi vicepreşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Australia (din 26 aprilie 2017).s-a născut la 2 iunie 1963, în localitatea Armeniş din judeţul Caraş-Severin, potrivit senat.ro. A urmat Liceul Traian Doda, Caransebeş. Este absolvent de studii superioare, politehnice şi ştiinţe juridice.Membru fondator al Filialei Partidului Naţional Liberal (PNL) Caraş-Severin (ianuarie 1990) şi membru fondator al Filialei Alianţei Civice Caraş-Severin (1991), a fost preşedinte al Organizaţiei PNL Caransebeş (1994-2004) şi vicepreşedinte al Filialei PNL Caraş-Severin (1998-2008).În anul 2000, a fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer de către preşedintele României, Emil Constantinescu; în 2004 a primit Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" de la preşedintele României, Ion Iliescu; în 2010, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, i-a decernat Ordinul Stephanus Magnus; în 2015, a primit titlul de "Luptător cu rol determinant în Revoluţia din Decembrie 1989" din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis. Este cetăţean de onoare al oraşului Oţelu-Roşu (2000)., fost ministru al Afacerilor Externe (24 noiembrie 2014-17 noiembrie 2015),, s-a născut la 9 septembrie 1973.A absolvit Colegiul Naţional ''Sfântul Sava'' (1992), Facultăţile de Drept (1996, cu Diplomă de Merit) şi Istorie (1998) ale Universităţii din Bucureşti, Institutul Franco-Român de Dreptul Afacerilor şi Cooperare Internaţională ''Nicolae Titulescu - Henri Capitant'' (1996) şi Colegiul Naţional de Apărare din Bucureşti (2000). Vorbeşte fluent engleză şi franceză.În 2002, a primit din partea MAE ''Diploma de merit pentru contribuţie de excepţie la activitatea diplomatică a României'' şi, în 2009, ''Diploma de excelenţă pentru merite deosebite în cariera diplomatică şi contribuţia excepţională în procesul "Delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina) de la Curtea Internaţională de Justiţie''.La 24 noiembrie 2014, premierul Victor Ponta l-a propus pe Bogdan Aurescu pentru preluarea portofoliului Externelor. În aceeaşi zi, preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul de numire. Mandatul său s-a încheiat la 17 noiembrie 2015, odată cu învestirea noului Guvern condus de premierul Dacian Cioloş. La 6 mai 2016, Bogdan Aurescu a fost numit în funcţia de consilier prezidenţial în cadrul Departamentului Politică Externă., s-a născut la 27 august 1968, la Buzău, notează www.cdep.ro.Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti (1991), a urmat ulterior un program de instruire în practica dreptului comercial la Baroul din Caen, Franţa (1994), şi a obţinut titlul ştiinţific de doctor (2003) în Drept Comercial, "summa cum laude", la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, potrivit paginii oficiale www.predoiu.ro.Este membru în Baroul Bucureşti (din 1991). A fost cadru didactic universitar la Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti (1994-2007).A fost ministrul Justiţiei în cabinetul condus de Călin Popescu Tăriceanu (febr.-nov. 2008); în cabinetul condus de Emil Boc (dec. 2008-oct. 2009); ministru interimar al Justiţiei, după ce Guvernul Boc a fost demis prin adoptarea unei moţiuni de cenzură de către Parlament (oct. 2009) şi ministru interimar al Afacerilor Externe (oct. 2009); ministru al Justiţiei în cabinetul Boc IV (23 dec. 2009-6 febr. 2012); ministru al Justiţiei în Guvernul Ungureanu (9 febr.2012-7 mai 2012).I-a fost acordat Premiul "I.L. Georgescu" de către Uniunea Juriştilor din România şi Premiul "Simion Bărnuţiu" al Academiei Române., s-a născut la 7 februarie 1967 în localitatea Pleniţa, judeţul Dolj. A absolvit Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova, în 1985, şi Şcoala Militară de Ofiţeri Activi "Nicolae Bălcescu" de la Sibiu în 1988.General-locotenentul cu trei stele Nicolae-Ionel Ciucă a fost numit în funcţia de şef al Statului Major, începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis.În iulie 2019, şeful Statului Major al Apărării a fost distins cu Ordinul Naţional al Meritului în grad de Comandor de către ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis. Ceremonia a avut loc marţi, reşedinţa Ambasadei Franţei.s-a născut la 25 aprilie 1968 în Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.A absolvit Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti (1991). Deţine un doctorat în Management la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Craiova (2000), un master în Analiză, diagnostic şi evaluarea afacerilor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova (2009).De asemenea, este absolvent al Colegiului Naţional de Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" (2006) şi al Colegiului Naţional de Securitate din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii (2008), potrivit www.cdep.ro, https://pnl.ro, http://alegeriparlamentare2016.ro.Activitatea sa didactică şi de cercetare include: 12 cărţi şi manuale universitare în calitate de autor sau coautor; 17 articole publicate în reviste de specialitate şi volume ale unor conferinţe, indexate în baze de date internaţionale; 35 articole publicate în reviste şi volume recunoscute pe plan naţional.s-a născut la 27 octombrie 1974, în Valcău de Jos, judeţul Sălaj.În 1998 a absolvit Facultatea de Electrotehnică şi Informatică, specializarea inginer electromecanic, la Universitatea din Oradea. În 2009 a absolvit un program de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale, la Institutul Diplomatic Român din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În 2011 a absolvit un curs de nivel înalt "Securitate şi bună guvernare" la Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Tot în 2011, a mai absolvit un Masterat în "Managementul Securităţii în Societatea Contemporană", la Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, conform CV-ului său de pe www.cdep.ro.Din 2001 până în 2008 a fost inginer, purtător de cuvânt şi şef serviciu în cadrul S.C. Electrica S.A., Sucursala de distribuţie a energiei electrice Zalău. Din 2003 până în 2008 a fost preşedinte al sindicatului Electrica Zalău.A fost ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în Guvernul Ungureanu (9 febr. 2012 - 27 apr. 2012).Este căsătorit şi are doi copil., s-a născut la 20 august 1983, în Adjud, jud. Vrancea, potrivit https://pnl.ro.A urmat cursurile Liceului Emil Botta din Adjud (1999-2002). Are o diplomă de licenţă şi o diplomă de master obţinute în cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi (2002-2004). Are un titlu de doctor obţinut la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi (2009-2012). Din octombrie 2012 este student la Facultatea de Drept, Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi, potrivit www.cdep.ro.În urma alegerilor legislative din 2016 a fost ales din nou deputat. Este vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, membru (din noiembrie 2018) în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei şi membru supleant în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE.Este preşedintele filialei judeţene a PNL Iaşi.s-a născut la 9 iulie 1965, la Gherla, în judeţul Cluj, potrivit www.cdep.ro.A urmat cursurile Facultăţii de Medicină Veterinară (1984-1989). Doctor în ştiinţe medicale - domeniul medicină veterinară (1996-2003).Asistent universitar Disciplina Patologie Medicală (1993-1999), şef de lucrări Disciplina Toxicologie (1999-2005), conferenţiar universitar dr. Disciplina Toxicologie (din 2005). A fost prodecan al Facultăţii de Medicină Veterinară a USAMV Cluj-Napoca (2008-2012); în prezent este profesor universitar, prorector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.A desfăşurat activitate publicistică, ştiinţifică, fiind şi membru al Colegiului de redacţie al Revistei Române de Medicină Veterinară. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice. A obţinut distincţii, decoraţii, precum Diploma de Excelenţă - Gala Premiilor Media de Excelenţă - 2009; Diploma "Gheorghe Ionescu-Brăila" a AGMVR - 2011, potrivit www.cdep.ro., s-a născut la 22 ianuarie 1969.A absolvit I.M.C. Constanţa, specializarea inginer electromecanic, potrivit cdep.ro.A fost director general al SC Balcanic Prod SRL. Este membru al CJEX PNL Vrancea.A fost membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (decembrie 2017-aprilie 2018) şi al Comisiei pentru industrii şi servicii (decembrie 2016-decembrie 2017) din Camera Deputaţilor. Din aprilie 2018 este membru al Comisiei pentru industrii şi servicii.Face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru şi din Grupul parlamentar de prietenie cu Malaezia, al cărui secretar este., s-a născut la 1 aprilie 1968.A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea (1993-1997), Facultatea de Electrotehnică şi Informatică (1992-1997), studii de master în Managementul Instituţiilor Financiar- Bancare (1997-1999) şi studii doctorale cu teza: 'Bugetul şi contabilitatea comunităţilor locale între starea actuală şi posibilităţi de modernizare' la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest, Timişoara (2000-2005), potrivit site-ului http://steconomiceuoradea.ro.Cariera sa profesională include poziţiile de: inspector - Serviciul de Relaţii cu Publicul, Primăria Municipiului Oradea (1993-1997), şef birou la Primăria Municipiului Oradea (1997-1998), contabil-şef - Direcţia Imobiliară din cadrul Primăriei Municipiului Oradea (1998-2000), director economic în cadrul Administraţiei Patrimoniului Imobiliar - Consiliul Local Oradea (2005-2008), director executiv - Direcţia de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Primăria Municipiului Oradea (2008-2012), secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (2012-2013), Director General, Coordonatorul Autorităţii de Management POST şi al Direcţiei Generale Management şi Strategii din Ministerul Transporturilor (2013-noiembrie 2015), secretar de stat în Ministerul Transporturilor (noiembrie 2015-ianuarie 2017), director general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Vest (din ianuarie 2017), potrivit sursei citate., specialist în chirurgie cardiovasculară, toracică şi pulmonară, s-a născut la 18 martie 1974, la Iaşi.A absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi (1992-1998), apoi a făcut un an de rezidenţiat la Bucureşti, conform http://doctorate.ulbsibiu.ro. În anul 2004 a absolvit Masteratul în Anatomie la Facultatea de Medicină "J. Fourier" din Grenoble.Ulterior, între 2004 şi 2006, a fost medic rezident la Serviciul de Chirurgie Cardiovasculară, la Serviciul de Chirurgie Vasculară şi la Serviciul de Chirurgie Cardiacă, toate la CHU Grenoble, Franţa. La 20 mai 2009 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul "Optimizarea metodelor de diagnostic şi tratament în mediastinite", notează site-ul http://doctorate.ulbsibiu.ro. Din octombrie 2014, este conferenţiar universitar doctor la Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Medicină "Victor Papilian" din Sibiu.Este preşedintele Comisiei de Chirurgie Cardiovasculară a Ministerului Sănătăţii (din octombrie 2015) şi preşedinte al Societăţii Române de Chirurgie Endovasculară şi Terapie Valvulară Transcateter.Din anul 2011 este membru titular al Colegiului Francez de Chirurgie Cardio-Vasculară şi Toracică - Societatea Franceză de Chirurgie Cardiovasculară şi Toracică. Din 1999 este membru în Colegiul Medicilor din România, iar din 2007 din Colegiul Medicilor din Franţa.s-a născut la 19 iulie 1973, potrivit paginii oficiale de facebook.A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti (1992-1996). A urmat două programe de masterat: unul în Management educaţional, la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (2007-2008) şi un altul în Integrare Europeană şi problematica socială, la Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale (2007-2009), potrivit CV-ului publicat pe site-ul www.edu.ro.Din 1994, este profesor de limba şi literatura română.A fost consilier şcolar cu rang de director adjunct (2001-2005), responsabil al comisiei metodice de limbă şi literatură română (2005-2009), profesor metodist, delegat al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (2007-2009), membru în Consiliul consultativ al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (2007-2009), membru în comisiile de lucru ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (2008-2009), inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (2009-2011), secretar general adjunct la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (2011-2012), consilier la Departamentul de Educaţie şi Cercetare în cadrul Administraţiei Prezidenţiale (2012-2014), director la Direcţia Inspecţie Şcolară, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (febr. 2014-ian. 2016), director general la Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (ian. 2016-febr. 2016), Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (febr. 2016-ian. 2017).Din 18 iulie 2019, este preşedinte al PNL Sector 2.s-a născut la 1 iulie 1975.A absolvit Facultatea de Arte şi Actorie la Universitatea Ecologică Bucureşti şi Facultatea de Actorie la Universitatea de Arte ''George Enescu'', Iaşi, conform CV-ului publicat pe www.cdep.ro.În 1999, a pus bazele Teatrului Dramatic ''Bucovina'', proiect iniţiat după absolvirea facultăţii. A fost realizator de emisiuni la Tele7ABC (2000) şi de emisiuni radio la Radio AS Suceava (2000-2007). A deschis staţia locală OTV Suceava, proiect care a durat 12 luni.A mai fost manager la Radio Gold Rădauţi (2004), a pus bazele postului TV Rădăuţi (2005-2006), unde a ocupat şi funcţia de manager, şi a deschis postul regional de televiziune Bucovina TV (2007).În ianuarie 2016, s-a înscris în Partidului Naţional Liberal.La alegerile parlamentare din 2016 a candidat pe listele Partidului Naţional Liberal pentru un loc în Camera Deputaţilor şi fost ales în circumscripţia electorală nr.35 Suceava. Este membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, potrivit sursei citate.s-a născut la Bucureşti, la 11 noiembrie 1975, conform datelor prezentate în autobiografia publicată pe pagina personală de Facebook.A absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice (1999-2002) - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi cursuri de master în domeniile Guvernanţă şi Dezvoltare Instituţională (2002-2004) şi Afaceri Internaţionale şi Managementul Conflictelor (2004-2006), tot în cadrul SNSPA, conform sursei citate şi https://romania-alege.ro.A fost numită ministru pentru Consultare Publică şi Dialog Civic în Guvernul condus de Dacian Cioloş (noiembrie 2015 - ianuarie 2017).S-a înscris în 2017 în Partidul Naţional Liberal, devenind în acelaşi an consilier al Preşedintelui PNL, Ludovic Orban, potrivit sursei citate anterior. La 25 iunie 2019, a fost numită în funcţia de Preşedinte interimar al Filialei Bucureşti din cadrul partidului.s-a născut la 23 septembrie 1979, în Craiova, potrivit www.cdep.ro.Absolvent al Colegiul Naţional "Carol I" din Craiova (1998) şi al Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică din cadrul Universităţii din Craiova (2003). În 2006, a obţinut un master în Finanţe şi administrarea afacerilor, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova.A fost ales deputat de Dolj în trei mandate legislative consecutive, 2008-2012, 2012-2016 şi 2016-prezent, din partea Partidului Naţional Liberal.În actuala legislatură este membru în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă (din mai 2018) şi în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. A fost membru în Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (febr. 2017-mai 2018) şi în Comisia pentru muncă şi protecţie socială (până în febr. 2017). Este preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța