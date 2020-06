Cine sunt politistii morti in accidentul din judetul Braila. Agenta decedata avea 21 de ani si era angajata in Politie de cateva luni

Cei doi politisti care au murit in accidentul petrecut marti seara in judetul Braila sunt agentul sef Mihai Bara si agentul Ana Maria Manea. Potrivit adevarul.ro, agentul Ana Maria Manea avea doar 21 de ani si era incadrata de doar cateva luni in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in timp ce colegul ei, agentul sef Mihai Bara (45 de ani) era un politist cu vechime in politie.