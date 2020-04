Cine sunt primii pacienți din Romania tratați cu Remdesivir, medicamentul cu rezultate „semnificative” impotriva COVID-19

Remdesivir, unul dintre cele mai promiţătoare antivirale pentru tratamentul COVID-19, a ajuns în România. De alaltăieri, cu acest medicament sunt tratați bolnavi din Timișoara, aflați în stare gravă. În SUA, medicamentul a devenit noul standard de tratament, în condițiile în care pacienții care au primit Remdesivir s-au recuperat în 11 zile, față de 15 zile […] The post Cine sunt primii pacienți din România tratați cu Remdesivir, medicamentul cu rezultate „semnificative” împotriva COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.