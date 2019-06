Cine sunt romanii morti in accidentul din Franta. Veneau din Anglia, intre ei e un bebelus de 18 luni

Accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti, sambata dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu camion, pe o autostrada din nord-estul Frantei. Intre morti e si un bebelus de doar 18 luni. Sapte romani calatoreau intr-un Citroen Picasso inmatriculat in Anglia, pe A34, in zona Ardeni, cand masina a fost lovita de un camion, in jurul orei 6.15 dis de dimineata. Trei dintre pasageri au murit pe loc, ceilalti patru au fost preluati in stare grava de la locul accidentului, iar pentru trei dintre ei, scrie presa franceza, citand salvatorii, sansele de supravietuire sunt minime. Vezi si: TRAGEDIE pe soselele din Franta! Mai multi romani au MURIT, altii sunt in stare G ...