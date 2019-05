Cine suntem si ce ne tine impreuna? Reflectii post-Centenar despre natura democratiei in Romania, lansare de carte la Palas

Daniel Sandru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea „Petre Andrei” din Iasi, in parteneriat cu Editura Institutul European, organizeaza lansarea volumului Cine suntem si ce ne tine impreuna? Reflectii post-Centenar despre natura democratiei in Romania, realizata de politologii Radu Carp si Daniel Sandru. Evenimentul va avea loc vineri, 24 mai 2019, incepand cu ora 18.30, la Libraria Carturesti – Palas. Lansarea volumului "Maladii postcomuniste", autor Daniel Sandru Volumul, publicat de Editura Institutul European din Iasi in Seria Polis, va fi prezentat de istoricul Florin Cintic si de politologii Sorin Bocancea si Lucian Dirdala, evenimentul de lansare fiind moderat de Gabriel Chescu, ingrijitorul acestei editi ...