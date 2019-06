Cine va castiga motiunea? La catafalcul iluziei

In frumoasa seara de 26 mai, am indraznit sa spun la Realitatea TV ca o noua majoritate care sa genereze un nou guvern ar fi extrem de toxica si dezamagitoare, pentru ca ar presupune in mod absolut inevitabil (scuzati pleonasmul intentionat) asocieri indigeste. Pentru ca o majoritate care sa rastoarne guvernul Dancila si sa puna altul in loc presupune in mod inevitabil, pe matemtica parlamentara simpla, asocierea PNL si USR cu Ponta, Tariceanu si Basescu, plus UDMR si minoritati.