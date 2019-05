Cine va fi succesoarea cancelarului Angela Merkel?

Angela Merkel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anuntul politic al momentului vine din Germania, acolo unde succesoarea cancelarului Angela Merkel a dat asigurari in ceea ce priveste functia. Lidera partidului conservator CDU si succesoare a Angelei Merkel la conducerea acestuia, Annegret Kramp-Karrenbauer, a asigurat ca nu doreste sa o inlocuiasca inainte de termen pe sefa guvernului german, al carei mandat se incheie in 2021, potrivit AFP. Klaus Iohannis, ignorat total de liderii europeni la Summitul de la Sibiu "Cancelarul si guvernul au fost alesi pentru intreaga legislatura, iar cetatenii se asteapta pe drept cuvant ca ei sa-si ia in serios angajamentul pe care si l-au asumat cand au fost alesi (...). Pot deci sa exclud posibilitatea ca eu ...