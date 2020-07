Cineastii belgieni Jean-Pierre si Luc Dardenne, de doua ori laureati ai Palme d'Or la Cannes, vor primi in aceasta toamna la Lyon Prix Lumière

Cineaştii belgieni Jean-Pierre şi Luc Dardenne, de două ori laureaţi ai Palme d'Or la Cannes, vor primi în această toamnă la Lyon Prix Lumière, ce recompensează în fiecare an o perosnalitate marcantă a cinematografiei, au anunţat joi organizatorii, citaţi de Le Figaro, anunță news.ro.

Regizorii filmelor "Rosetta" (1999) şi "L'Enfant" (2005), autori a 11 lungmetraje, îi urmează lui Francis Ford Coppola, premiat anul trecut.

"Fraţii Dardenne reprezintă una dintre cele mai frumoase apariţii ale cinematografiei contemporane. Sunt o viziune a lumii, un stil şi o convingere. Precum fraţii Lumière de altădată, ai căror urmaşi sunt din acest punct de vedere", a declarat pentru AFP Thierry Frémaux, directorul evenimentului, care este şi delegatul general al Festivalului de la Cannes.

Cu ocazia celei de-a 12-a ediţie, organizată între 10 şi 18 octombrie, festivalul îl va omagia şi pe celebrul scenarist francez Michel Audiard - care va împlini 100 de ani anul acesta - printr-o mare retrospectivă a filmelor sale restaurate. Va fi apreciată şi opera cineastului american Clarence Brown, regizor prolific al studioului MGM în epoca de aur a Hollywoodului (1930-1950), perioadă în care a lucrat în special cu Greta Garbo.

De asemenea, o retrospectivă va fi consacrată şi filmografiei regizoarei newyorkeze Joan Micklin Silver care a creat şapte lungmetraje până în 1998. Primul, "Hester Street" (1975), a fost proiectat la Cannes şi nominalizat la premiile Oscar.

Festivalul de la Lyon, prezidat de Bertrand Tavernier, va prezenta mai multe avanpremiere de lungmetraje, care ar fi trebuit să ruleze în mai la Cannes, dar şi o parte din "Cannes Classics", selecţia tradiţională de filme dedicate filmelor clasice.

Ocazie în special pentru a descoperi o versiune restaurată a "In The Mood for Love" (2000), capodoperă a regizorului Wong Kar-wai - laureat al Prix Lumière în 2018 -, la 20 de ani de la premieră.

Lansat în 2009 de Institutul Lumière, în cartierul din Lyon unde a fost inventat cinematograful în 1895 şi unde s-a filmat "La sortie de l'usine Lumière", primul film din istorie, festivalul va avea loc în toate sălile de cinema din oraş.

De la înfiinţare, evenimentul a fost consacrat carierei lui Clint Eastwood, Jane Fonda, Quentin Tarantino, Ken Loach, Milos Forman, Gérard Depardieu, Martin Scorsese, Catherine Deneuve şi Pedro Almodóvar.

Prezentat drept cel mai mare festival din lume consacrat filmelor clasice, acesta a găzduit 200.000 de spectatori la ultima ediţie.