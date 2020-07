Cineastul britanic Alan Parker, cunoscut pentru filme ca 'Bugsy Malone' si 'Mississippi Burning', a murit la varsta de 76 de ani

Cineastul britanic Alan Parker, cunoscut pentru filme ca „Bugsy Malone”, „Midnight Express” şi „Mississippi Burning”, a murit la vârsta de 76 de ani, după o îndelungată suferinţă, a anunţat vineri British Film Institute, anunță news.ro.

Parker, de două ori nominalizat la Oscar - pentru regia filmelor „Midnight Express” (1978), cu Brad Davis, Irene Miracle şi Bo Hopkins, şi „Mississippi Burning” (1988), cu Gene Hackman şi Willem Dafoe -, a regizat producţii din diferite genuri, revenind deseori la musical.

„Bugsy Malone”, „Fame”, „Pink Floyd the Wall”, „The Commitments” şi „Evita” sunt câteva dintre creaţiile sale.

Primul lungmetraj al lui Parker, „Bugsy Malone”, apărut în 1976, a făcut o impresie puternică publicului şi criticilor. Filmul este un musical cu gangsteri cu o distribuţie formată exclusiv din copii. Între ei: Jodie Foster şi Scott Baio.

„Bugsy Malone” a fost primul dintre cele cinci filme ale lui Alan Parker incluse în competiţia Festivalului de la Cannes.

Au urmat „Midnight Express” (1978), „Shoot the Moon” (1982), „Birdy” (1984) şi „Come See the Paradise” (1990).

Între filmele semnate de el se numără thrillerul „Angel Heart” (1987), cu Mickey Rourke, Lisa Bonet şi Robert De Niro în distribuţie, şi comedia „The Road to Wellville” (1994), cu Matthew Broderick şi Bridget Fonda.

Ultimul film al lui Parker, „The Live of David Gale”, cu Kevin Spacey în rol principal, a fost prezentat în premieră la Berlinala din 2003.

Alan William Parker s-a născut în Islington, Londra. A lucrat mai întâi în publicitate, în anii 1960, apoi a devenit colaborator al lui David Puttnam, pentru care a scris scenariul „Melody” (1971).

A regizat reclame pentru televiziune şi scurtmetraje pentru BBC. În 1976, a primit un trofeu BAFTA TV pentru filmul „The Evacuees” (1975). În acelaşi an a debutat în lungmetraj, cu „Bugsy Malone”.

În 2013, a primit trofeul BAFTA Fellowship, acesta alăturându-se altor patru trofee câştigate. Parker a fost, de-a lungul carierei, nominalizat la Globurile de Aur, pentru „Evita”, „Mississippi Burning” şi „Midnight Express”, de două ori în cursa pentru Ursul de Aur la Berlinală, selectat pentru premiile César şi David Di Donatello şi Directors Guild of America.

Alan Parker a fost căsătorit de două ori - cu Annie Inglis, din 1966 până în 1992, când au divorţat, şi cu Lisa Moran, care a colaborat de câteva ori cu el ca producător. Cu Inglis a avut patru copii.