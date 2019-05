Cineastul Catalin Mitulescu a fost selectat in juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje la Cannes 2019

Regizorul, scenaristul şi producătorul român Cătălin Mitulescu a fost selectat în juriul secţiunii Cinefondation şi de scurtmetraje la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, au anunţat vineri organizatorii pe site-ul oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

Alcătuit din două femei şi trei bărbaţi provenind din orizonturi profesionale şi geografice variate, juriul secţiunii Cinefondation şi de scurtmetraje va fi prezidat în acest an de Claire Denis. Ceilalţi membri ai juriului sunt actriţa franco-britanică Stacy Martin, regizorul şi scenaristul israelian Eran Kolirin, regizorul şi scenaristul grec Panos H. Koutras şi regizorul, scenaristul şi producătorul român Cătălin Mitulescu.Acest juriu va acorda trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj unuia dintre cele 11 filme selectate în competiţia din acest an. Trofeul va fi înmânat în cadrul ceremoniei de închidere a Festivalului de la Cannes, pe 25 mai, pe scena de la Grand Theatre Lumiere.

Cei cinci membri ai juriului vor decerna şi cele trei premii ale secţiunii Cinefondation, la care participă în acest an 17 filme realizate de studenţi ai unor şcoli cinematografice. Premiile secţiunii Cinefondation vor fi anunţate pe 23 mai în cadrul unei ceremonii ce va avea loc în sala Bunuel şi care va fi urmată de proiecţiile filmelor câştigătoare.



Cătălin Mitulescu s-a născut în România, la Bucureşti, în anul 1972. Filmele sale de şcoală, "Bucureşti-Wien ora 8:15" şi "17 minute întârziere", au fost selectate în secţiunea Cinefondation în anii 2001 respectiv 2002. Cineastul român a câştigat trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj cu "Traffic", în anul 2004. În 2006, primul său lungmetraj, "Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii", a fost selectat la Cannes în secţiunea Un Certain Regard şi a fost recompensat cu premiul pentru interpretare feminină. "Loverboy", al doilea lungmetraj al său, a avut premiera mondială în secţiunea Un Certain Regard în anul 2011 şi a câştigat apoi premii la festivalurile de la Sarajevo şi Vilnius. Cel de-al treilea lungmetraj regizat de Cătălin Mitulescu, "Dincolo de calea ferată", a avut premiera internaţională în 2016 la Karlovy Vary, unde a primit o menţiune specială. Cineastul român a terminat de curând "Heidi", al patrulea lungmetraj din filmografia sa, a cărui lansare este programată pentru anul 2019.