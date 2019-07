Cineastul Dexter Fletcher va regiza urmatorul film din franciza „Sherlock Holmes”

Dexter Fletcher google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cineastul britanic Dexter Fletcher, cunoscut pentru „Eddie the Eagle” si „Rocketman”, va regiza urmatorul film din franciza „Sherlock Holmes”, cu Robert Downey Jr. din nou protagonist. Fletcher preia stafeta de la Guy Ritchie, care a regizat „Sherlock Holmes” (2009) si „Sherlock Holmes: A Game of Shadows” (2011). Ambele au avut succes de casa, generand incasari la nivel global de 524 de milioane de dolari, respectiv 545,4 milioane de dolari. Stranger Things 3 a devenit cel mai vizionat serial Netflix Cel de-al treilea film din seria Warner Bros. este planuit sa ajunga in cinematografe pe 21 decembrie 2021. Robert Downey Jr. va reveni in rolu ...