Cineastul Rithy Panh este presedintele juriului Caméra d’Or de la Cannes 2019

Cineastul cambodgian Rithy Panh, care s-a remarcat la Cannes în 1994, cu filmul „The Rice People”, a fost desemnat preşedintele juriului Caméra d’Or de anul acesta, informează News.ro.

Alături de un juriu format din profesionişti din industrie, el va acorda premiul unui dintre cele 22 de lungmetraje de debut incluse în selecţia oficială, Quinzaine des Réalisateurs şi Semaine de la Critique.

„Sunt foarte fericit să revin la Cannes pentru a prezida juriul Caméra d’Or anul acesta. Îmi amintesc prima mea participare în competiţie la festivalul din 1994 cu The Rice people. Îmi amintesc mândria, încrederea, nerăbdarea pe care am simţit-o în timpul realizării filmului. Să filmez în Cambodgia care abia revenea la pace, să lucrez cu o echipă cambodgiană pentru un film vorbit în kmeră... dar nimic nu m-ar fi putut opri! Iar steagul cambodgian a fluturat peste Croazetă... După un genocid de două decenii de război, acea bucată de pânză colorată, găsită într-o piaţă din Phnom Penh, flutura în vânt şi mi-am spus: 'Nu suntem morţi. Am reuşit ceva'. Sunt foarte nerăbdător să descopăr aceste prime filme, prezentate pentru prima dată”.

Aclamat la nivel internaţional, Rithy Panh s-a născut în Cambodgia, în 1964, şi a ajuns la Paris unde s-a stabilit după ce Kmerii Roşii au pierdut puterea în 1979. Şi-a dedicat o bună parte din carieră pentru a investiga genocidul. Primul lui documentar, „Site 2”, a câştigat mai multe premii internaţionale în 1989. Primul lui lungmetraj de ficţiune, „The Rice People”, a fost prezentat în competiţia Festivalului de la Cannes din 1994. El a revenit pe Croazetă, în afara competiţiei, cu „S21 The Khmer Rouge Killing Machine”, în 2003, şi „The Burnt Theatre”, în 2005.

El a mai regizat „The Sea Wall” (2008), „The Missing Picture”, care a primit premiul Un Certain Regard în 2013 şi a fost primul lungmetraj cambodgian nominalizat la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” a premiilor Oscar. Cele mai recente filme ale lui, „Exile” (2016) şi „Graves Without a Name” (2018) explorează efectele genocidului cambodgian.

Din juriul Caméra d’Or vor mai face parte regizoarea Alice Diop, regizoarea şi criticul de film Sandrine Marques, directorul de imagine Benoît Delhomme şi preşedintele-director al Polyson, Nicolas Naegelen.

Juriul va acorda trofeul Caméra d’Or pentru lungmetraj de debut la ceremonia de închidere a festivalului, pe 25 mai.

Anul trecut, acest premiu a mers la „Girl”, de Lukas Dhont, prezentat în selecţia Un Certain Regard.

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 14 - 25 mai.

Juriul competiţiei va fi condus de cineastul mexican Alejandro González Inárritu, iar filmul „The Dead Don’t Die” al lui Jim Jarmusch va deschide evenimentul şi competiţia. În competiţie este inclus şi „Gomera” al lui Corneliu Porumboiu.

Actorul Alain Delon va fi recompensat cu Palme d'Or onorific.