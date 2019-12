Cineastul Yorgos Lanthimos, desemnat cel mai bun regizor, la premiile Academiei de Film Europene

Cineastul Yorgos Lanthimos, autorul lungmetrajului ''The Favorite'', a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la cea de-a 32-a gală a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizată sâmbătă seară în Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

La această categorie au fost nominalizaţi regizorii: Pedro Almodovar (''Pain and Glory''), Marco Bellocchio (''The Traitor''), Yorgos Lanthimos (''The Favorite''), Roman Polanski (''An Officer and a Spy'), Celine Sciamma (''Portrait of a Lady on Fire'').

Premiul pentru cel mai bun regizor european a fost atribuit în 2018 cineastului polonez Pawel Pawlikowski, realizatorul lungmetrajului "Cold War".

Cea de-a 32-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei de Film Europene, supranumite "Oscarurile europene", se desfăşoară sâmbătă seară în Berlin.

Fondată în 1988, Academia Europeană de Film reuneşte peste 3.600 de profesionişti din industria cinematografică şi are drept scop promovarea filmului european. Galele EFA sunt organizate la fiecare doi ani în capitala Germaniei, iar în restul anilor în diverse oraşe europene.