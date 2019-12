Cinemateca TIFF in decembrie: umor nebun, science-fiction și Robert Pattinson la dublu

Cover Cinemateca TIFF decembrie

În luna decembrie, Cinemateca TIFF continuă la Cinema Victoria din Cluj cu două filme complet diferite, ambele în premieră, și o proiecție la cererea publicului.

Pe 5 decembrie, e seară de umor nebun cu 7 Reasons to Run Away (from Society), mai exact 7 comedii spaniole inventive și suprarealiste, în stilul lui Wild Tales. Actorul american Robert Pattinson e vedeta serii de 12 decembrie, când va fi proiectat High Life, „un thriller bizar și sexy despre spațiu”, după cum îl descrie Vanity Fair, semnat de regizoarea franceză Claire Denis. Parteneră de navă spațială: Juliette Binoche.

Pe 19 decembrie, după o proiecție sold-out pe 28 noiembrie, The Lighthouse va fi reprogramat, pentru a le permite celor care nu au prins bilete să-i vadă pe Willem Dafoe și Robert Pattinson într-unul dintre cele mai apreciate filme ale anului.

Joi, 5 decembrie, ora 20.00

7 Reasons to Run Away (from Society), regia Esteve Soler, Gerard Quinto, David Torras

(comedie, Spania, 2019) | 75’

Cu: Sergi López, Emma Suárez, Aina Clotet, Lola Dueñas, Alex Brendemühl, Alain Hernandez

Șapte povești aproape incredibile, pline de un umor negru, uneori terifiant, alteori absurd, pe care fanii lui Monty Python și Luis Buñuel n-ar trebui să le rateze. Familia și fiul nedorit, chiriașul și proprietarul, mirele și mireasa, cuplul bogat, vecinii, bietul copil de la TV și accidentul: 7 comedii inventive, suprarealiste și brutal de oneste despre o societate ipocrită și disfuncțională, în stilul lui Wild Tales. Te fac să râzi, dar îți cam dau de gândit.

Joi, 12 decembrie, 20.00

High Life, regia Claire Denis (science-fiction, 2018) | 110’

Cu: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth

„Un thriller bizar și sexy despre spațiu”, titrează Vanity Fair. Faimoasa regizoare franceză Claire Denis, autoare a unor filme precum Beau Travail (1999) sau White Material (2009), revine pe ecrane cu o „superbă, bizară, misterioasă dramă despre călătoria în spațiu” (The Guardian).

Un astronaut care trăiește izolat împreună cu fiica sa, într-o navă spațială, descoperă provocările ipostazei de părinte, dar și dragostea. Misiunea întregului echipaj de prizonieri – printre care și un medic (Juliette Binoche) obsedat să insemineze femeile de la bord pentru a crea un copil – e un experiment cu final necunoscut: să capteze energia unei găuri negre și s-o aducă pe Pământ.

Atmosfera enigmatică din navă, creată cu o atenție extraordinară pentru detalii, te duce cu gândul la Solaris al lui Andrei Tarkovski. „Pattinson e mai subtil, mai precis și mai imprevizibil decât a fost vreodată”, scrie The Guardian, care notează filmul cu 5 stele.

Festivaluri: Premiul FIPRESCI, San Sebastian 2018

Joi, 19 decembrie, 20.00

The Lighthouse, regia Robert Eggers (horror psihologic, SUA, 2019) | 110’

Cu: Robert Pattinson, Willem Dafoe

Hipnotic, spectaculos și memorabil – horror-ul psihologic al lui Robert Eggers, cineastul vizionar care a creat horror-ul The Witch, e povestea a doi bărbați care păzesc un far pe o insulă îndepărtată și misterioasă din New England, în anul 1890.

Willem Dafoe și Robert Pattinson, transformați spectaculos pentru rolurile lor, scenografia (farul, cu spațiile lui claustrofobice, a fost recreat integral), excelenta imagine alb-negru vintage, pe formatul filmelor mute, efectele speciale – toate i-au câștigat filmului fani devotați, dar și Premiul criticii – FIPRESCI în Quinzaine des Réalisateurs la Cannes.

„N-ai văzut nimic similar”, scria presa internațională după Cannes. De probat la Cinemateca TIFF.

Biletele pot fi achiziționate în avans de pe Cinemavictoria.ro și de la casierie.

