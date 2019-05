Cinematografia chineza este in prim plan la TIFF 2019, la Cluj-Napoca

Cinematografia chineză ajunge pentru prima dată în prim planul unei ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), cu o selecție eclectică de pelicule în premieră, titluri recente, premiate, dar și producții clasice, în versiuni restaurate, potrivit Mediafax.

Unul dintre hiturile incontestabile este noul film semnat de Zhang Yimou, "Umbra/ Shadow", prezentat la Festivalul de la Veneția 2018, unde cineastul a fost recompensat cu trofeul pentru întreaga carieră. La fel ca în "Hero" și "House of the Flying Daggers", Yimou filmează din nou o dramă cu arte marțiale, cu "o sofisticată poveste de epocă despre rivalitatea între clanuri și intrigi de curte, în care coregrafia scenelor de luptă îți taie respirația", spun organizatorii manifestării.

"Lungul drum al zilei către noapte/ Long Day’s Journey Into The Night" este o peliculă care "nu seamănă cu nimic din ce-ai văzut până acum", scrie revista Film Comment despre cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Bi Gan. Filmul a fost inclus în secțiunea Un Certain Regard la Cannes 2018 și a depășit recordurile de încasări cu o poveste imersivă în care viața protagonistului este complet transformată după întoarcerea sa în orașul natal. Ultima oră din film, turnată în 3D fără nicio tăietură de montaj, reprezintă un nou record în domeniu.

O poveste despre răzbunare și ispășire, "Jinpa" (2018) este inspirată de două nuvele: "The Slayer", scrisă de Tsering Norbu, și "I Ran Over a Sheep", semnată chiar de regizorul Pema Tseden. Este un road movie turnat în Tibet, în condiții extreme, în miezul iernii, la 5.000 de metri altitudine. Filmul despre care producătorii spun că este construit "la limita dintre realitate și visare" surprinde întâlnirea dintre doi călători - un șofer de camion și un autostopist - ale căror destine devin indisolubil legate de-a lungul drumului străbătut împreună. "Acesta este un film despre trezire. Odată ce ne-am deșteptat, putem face următorul pas către viitor", spune regizorul tibetan Pema Tseden despre cel de-al șaselea lungmetraj din cariera sa, lansat tot la Veneția, în secțiunea Orizzonti, unde a obținut Premiul pentru cel mai bun scenariu.

Răsplătit cu numeroase premii în marile festivaluri este și "Elefantul nemișcat/ An Elephant Sitting Still" (2018), un debut care, din păcate, reprezintă și epitaful creatorului său, scriitorul chinez Hu Bo, care a murit la scurtă vreme după încheierea filmărilor. "De-o frumusețe dezolantă" (The Hollywood Reporter), filmul surprinde 24 de ore din viața a patru personaje pe care o serie de întâmplări bizare îi determină să plece într-o călătorie transformatoare, în orașul despre care se spune că ar găzdui un elefant care stă nemișcat, ignorându-și parcă propria existență.

Cinematografia chineză abundă în drame sociale, dar rareori se întâmplă ca un film, fie el independent sau produs cu ajutorul instituțiilor de stat, să fie realizat cu atâta energie și directețe ca "Pruncul/ Baby", în care un tată decide să-și lase copilul nou-născut să moară, în loc să-l supună unui lanț nesfârșit de operații, fără garanția vindecării. Proiectat în competiția festivalului de la San Sebastian, filmul regizorului chinez Liu Jie urmărește strădania unei fete de 18 ani, cu același defect din naștere, care luptă cu încrâncenare pentru viața pruncului abandonat de tată.

Succes enorm de box office în Asia, "Proiectul Gutenberg/ Project Gutenberg" este un tribut adus Epocii de Aur a filmelor de acțiune "made in Hong Kong", avându-i în rolurile principale pe megastarurile Aaron Kwok ("Port of Call") și Chow Yun-fat ("Crouching Tigger Hidden Dragon").

Cea mai recentă producție a regizorului Felix Chong, scenaristul trilogiei-cult "Infernal Affairs", e un thriller palpitant cu numeroase răsturnări de situație și piste false despre un pictor ratat cooptat într-o echipă de falsificatori pentru a crea bancnota de o sută de dolari americani perfectă.

Reîntâlnirea cu locurile copilăriei declanșează o serie de evenimente ciudate și în "Fantoma din munți/ Ghost in The Mountain", proiectat la Berlinala din 2017. "Lent, suprarealist și uimitor de frumos, filmul independent regizat de Yang Heng spune o poveste emoționantă, aproape fără cuvinte, despre efectele urbanizării agresive asupra celor rămași în urmă, în comunitățile rurale din China", se arată în comunicat.

"Suflet de artistă/ Soul of a Painter", în regia lui Huang Shuqin (1994) este biografia faimoasei pictorițe Pan Yuliang și una dintre surprizele Focusului chinez, prezentată într-o copie impecabil restaurată de Shanghai International Film Festival. Povestea acestui fascinant personaj, interpretat de actrița Gong Li, pornește dintr-un bordel dintr-un oraș de provincie și culminează cu momentul consacrării sale ca artist în Parisul sfârșitului de secol XX.

Clasicul mut "Zeița/ The Goddess", regizat de Wu Yonggang, a cucerit criticii și publicul încă de la momentul lansării, în 1934. Astăzi este considerat unul dintre cele mai populare titluri din Epoca de Aur a cinematografiei chineze, iar la TIFF 2019 va fi prezentat cu acompaniamentul live al celebrului chitarist american Gary Lucas pe 5 iunie, la Biserica Romano-Catolică «Sfânta Treime». Lucas revine la TIFF după succesul înregistrat în 2010, când a acompaniat live proiecția filmului "Dracula" (1931).

Pe 6 iunie, specialistul Jiao Xiang va susține un masterclass despre restaurarea cadru cu cadru a filmului "The Goddess", un proces care s-a desfășurat de-a lungul unui an și a fost considerat cel mai dificil dintre toate cele 2000 derulate de către China Film Archive. Evenimentul este organizat cu sprijinul China Film Archive, al Arhivei Naționale de Filme și al Institutului Confucius din cadrul Univeristății Babeș-Bolyai.

Focus China la TIFF 2019 va mai include o dezbatere intitulată "Istoria comunicării cinematografice dintre China și România: 1949- 2016", un studiu finanțat de Chinese National Social Science Fund, având ca temă repertoriul de filme românești distribuite în China în perioada comunistă, cu accent pe succesul de public pe care filme ca "Valurile Dunării", "Ciprian Porumbescu" și "Zile fierbinți" l-au cunoscut în China. TIFF va găzdui totodată și o expoziție de afișe românești ale unor filme chinezești, precum și afișe chinezești ale unor filme românești, fragmente din ziare și reviste, precum și o mini-instalație video cu filme românești dublate în limba chineză. Dezbaterea și expoziția sunt prezentate la TIFF de către Yao Wang, critic de film, cercetător de la Academia de Film din Beijing, cu un doctorat în filmele Noului Val al cinematografiei românești.

Filmele din secțiunea Focus China sunt coprezentate cu sprijinul Shanghai International Film Festival, Belt And Road Film Festival Alliance și al Ambasadei Republicii Populare Chineze în România dar și cu concursul China Film Archive și al Arhivei Naționale de Filme.

TIFF 2019, Festivalul Internaţional de Film Transilvania, are loc între 31 mai și 9 iunie și este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi Asociaţia Festivalul de Film Transilvania.