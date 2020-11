Ciolacu: Acest Guvern este depasit total; masurile restrictive au fost facute mult prea tarziu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat, luni seara, Guvernul pentru măsurile restrictive şi a susţinut că Executivul este "depăşit" în contextul noului coronavirus. "Deja este evident faptul că acest Guvern este depăşit total. Poate să iasă Orban de o sută de ori să ne spună. În problema coronavirusului sunt depăşiţi total, în economie nu am auzit nimic la IMM-uri, venituri şi vreo susţinere din partea Guvernului sau vreun program coerent. Despre ce vorbim? Acest Guvern este depăşit. Doamne fereşte să ne trezim cu ei în aceeaşi structură şi după 6 decembrie. Soluţia este crearea unei alte majorităţi. (...) În momentul acesta coagularea trebuie să se facă în jurul unui program de guvernare perfectibil. Noi avem un program de guvernare. Vedem pe cine îndreptăţesc românii să facă propunerea de prim-ministru", a spus Ciolacu, la B1 Tv. Liderul PSD a catalogat drept "aberantă" decizia Executivului de închidere a pieţelor în spaţii închise şi a arătat că a depus un amendament care propune ca acestea să rămână deschise. "Am făcut astăzi un amendament cu domnul Daniel Zamfir la o ordonanţă de urgenţă astfel încât pieţele să rămână în continuare deschise, cu regulile care se impun în supermarketuri la fel şi în pieţe, lucru care se poate face, fiindcă toată lumea vrea să se implice şi a văzut că avem o problemă reală cu această pandemie", a afirmat Ciolacu. El a criticat şi închiderea şcolilor. "Ei preferă să închidă decât să vină cu soluţii", a spus preşedintele PSD, care a susţinut că noile măsuri restrictive nu vor avea efectul scontat, fiindcă "au fost făcute mult prea târziu". În opinia sa, numărul mai mic de noi infectări în ultimele 24 de ore se datorează faptului că din 200 de centre de testare 60 au raportat, iar restul nu au raportat sau au fost închise. "De ce ţii aceste centre închise? DSP-urile mai funcţionează în România? Ele sunt depăşite total. (...) Nu se mai face nicio anchetă pentru că de fapt nu se mai urmăreşte să se testeze lumea, iar lumea când a fost în contact se duce şi se testează în privat. E corect dacă eu întâmplător am avut contact cu cineva cu COVID să mă duc la particular să plătesc?", a spus liderul PSD. Ciolacu a mai susţinut că după discuţiile din Parlament situaţia bugetului pe anul 2021 nu este lămurită. "Noi ne-am creionat un buget pe care vrem să-l prezentăm românilor: ăsta este bugetul PSD şi acestea sunt priorităţile în bugetul PSD, sustenabil pe fiecare proiect în parte. (...) Avem absolut toate (n.r. priorităţile) şi cu respectarea legii cu pensiile, şi cu alocaţiile, şi cu veniturile pentru români şi încurajarea familiilor cu copii, pe agricultură. Mâine seară la ora 18,00 o să lansăm în întregul său programul de guvernare, dar vrem să comparăm cu bugetul actualei guvernări, care doreşte să guverneze în continuare", a spus preşedintele PSD. El a subliniat că PNL va mări "categoric" TVA-ul. "Avem abordări diferite. Noi vrem să mergem pe impozitarea marilor veniturilor, ei vor să facă acelaşi sistem, să protejeze marile venituri şi să facă mărirea TVA-ului, de fapt, o suportă toată populaţia, indiferent dacă este o populaţie vulnerabilă sau cu venituri substanţiale", a spus Marcel Ciolacu. Liderul social-democraţilor a opinat că în acest moment, în care infectările cu noul coronavirus se află pe un trend ascendent, campania electorală nu este oportună. "Am solicitat totuşi să nu intrăm în campanie electorală şi să nu ţinem acum alegeri. Dacă va exista acel vaccin pe care îl invocă domnul Orban, să vaccinăm întâi populaţia şi pe urmă mergem cu toţii 'safe' la alegeri. (...) Nu moare România încă câteva luni în această structură a Parlamentului. (...) Eu nu văd problema cu pandemia sau cu numărul de morţi - faptul că specialiştii ies şi spun că vor fi din ce în ce mai multe decese nu impresionează cu nimic. Specialiştii sunt specialiştii OMS", a spus Ciolacu. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)