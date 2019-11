Ciolacu: Adversarul PSD nu este in interior, ci in exterior

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că își dorește ca în perioada următoare să fie promovați cât mai mulți oameni care au performat în viața publică și profesională, pentru pregătirea cât mai bună a alegerilor de anul viitor precizând că adversarii partidului sunt în exterior, nu în interior. Ciolacu a spus că The post Ciolacu: Adversarul PSD nu este în interior, ci în exterior appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.