Ciolacu: Am hotarat depunerea unei motiuni de cenzura in luna august

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat joi că social-democraţii au decis depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban în luna august. "Este inadmisibilă abordarea preşedintelui Klaus Iohannis, este sub demnitatea funcţiei publice pe care vremelnic o deţine. Înţeleg problema preşedintelui Iohannis după pierderea controlului de către Guvernul său asupra pandemiei şi a crizei economice din România. Ceea ce nu înţeleg este obsesia preşedintelui Iohannis de a găsi vinovaţi în altă parte decât în datele şi statisticile oficiale în ceea ce priveşte pandemia şi economia. Disperarea cu care atacă PSD confirmă faptul că guvernul său a pierdut controlul total în gestionarea pandemiei şi a crizei economice. Acesta este rezultatul unei guvernări interesate doar de alegeri, de furat, cum reiese mai nou şi în controlul Curţii de Conturi, şi de a împărţi funcţii publice către membrii PNL. Avem de-a face cu un guvern cu credibilitate zero. Un haos mai mare decât este acum nu poate fi creat nici măcar de către PSD sau Opoziţie, de aceea am hotărât astăzi depunerea unei moţiuni de cenzură în luna august. (...) Colegii au propus ca la jumătatea lunii august să avem moţiunea depusă. La baza moţiunii va sta cartea neagră a guvernării PNL, cronologic, dar şi pe fiecare domeniu în parte", a spus Ciolacu după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD. El a făcut apel la toată Opoziţia din Parlament să voteze moţiunea de cenzură propusă de PSD. "Din câte ştiu eu, în afară de USR, care nu se ştie dacă este la guvernare sau în Opoziţie, în rest toate partidele politice sunt în Opoziţie. Mai este PMP, care este la guvernare", a adăugat Ciolacu. Liderul social-democraţilor a arătat că aşteaptă de la premierul Ludovic Orban să vină în faţa Parlamentului şi să răspundă şi să-şi asume dacă poate organiza alegeri şi poate deschide şcolile în siguranţă în luna septembrie. "Este responsabilitatea exclusivă a domnului prim-ministru Ludovic Orban şi implicit a preşedintelui Klaus Iohannis, deoarece ştim cu toţii că toate deciziile în ceea ce priveşte guvernarea sunt luate la Cotroceni", a completat Ciolacu. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: * CExN al PSD a validat cadidaturile lui Onţanu şi lui Bădulescu la Primăriile sectoarelor 2 şi 3 * Ciolacu: CExN a validat propunerea mea ca Dîncu să preia interimar preşedinţia Consiliului Naţional * Congresul PSD ar putea avea loc pe 22 august/ Marcel Ciolacu: Am pornit procedurile interne