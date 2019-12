Ciolacu: Am platit electoral pentru legea recursului compensatoriu / Primul proiect de lege a fost facut de doamna Pruna, din guvernul Ciolos

Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca partidul pe care il conduce a platit electoral pentru solutia „nu cea mai buna” a recursului compensatoriu, ce trebuia sa rezolve problema conditiilor de detentie.

Ciolacu a tinut sa precizeze ca proiectul initial al recursului compensatoriu a fost o creatie a Ralucai Pruna, ministrul Justitiei in guvernarea Ciolos.

„Vrem sa stim exact istoricul acestei legi: primul proiect de lege a fost facut de doamna ministru al Justitiei Raluca Pruna, din guvernul Ciolos, a fost preluata de ministrii din guvernele succesive ale PSD. In Parlament, a avut modificari si solutia gasita de PSD atunci, la solicitarile CEDO, nu a fost cea mai buna. Am platit electoral si azi am votat pentru abrogarea acestei legi, mai ales dupa sesizarile nenumarate din mass-media”, a declarat liderul interimar al PSD.

