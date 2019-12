Ciolacu anunța schimbari mari la Congresul PSD: S-a dus vremea cand echipa era cu 100 de metri in spatele liderului

Șeful interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că va propune modificarea Statutului partidului și un mod mai „european” de alegere a conducerii PSD. Dacă CEX nu-i va accepta ideile, atunci nu va candida la șefia PSD la Congresul din februarie, a precizat Ciolacu, acesta precizând că planul său nu este un „moft” personal, ci o necesitate ca PSD să se rupă de epoca Dragnea.

„Eu o sa vin luni pentru un vot in CEX: la Congres candidaturile sa fie pe motiuni, asta insemnand cel care candideaza la functia de presedinte, pe o perioada limitata, sa vina cu o echipa, program politic, viziune noua asupra acestei perioade de alegeri locale si parlamentare. E un mod mult mai european si nu mai transformam Congresul PSD in lupta pentru functii, nu mai discutam cati candidati sunt la vicepresedinti sau la secretar general”, a spus Ciolacu la DCNews.

El a zis ca va candida la sefia PSD la Congres doar daca CEX va accepta candidaturile pe motiuni la Congres.

„Nu este un moft al meu, e o necesitate a partidului acum, sa nu mai iesim cu un singur om in fata si cu batalie pentru functii in spate. S-a dus vremea cand un singur om decidea sau echipa era cu 100 de metri in spatele liderului”, a spus Ciolacu.

