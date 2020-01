Ciolacu anunta ca PSD va depune motiune de cenzura

Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca in urmatoarea sesiunea parlamentara PSD va depune o motiune de cenzura. El a mai afirmat ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei le va da dreptate in privinta asumarii raspunderii cu privire la bugetul de stat, Executivul si premierul trebuie sa demisioneze.