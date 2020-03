Ciolacu ar vrea Congresul PSD online, din cauza coronavirusului. Sa nu ia vreun virus de pe internet

În condițiile infectărilor cu virusul Covid-19, liderul PSD Marcel Ciolacu insistă că congresul partidului a fost amânat din cauza coronavirusului. Mai mult, Ciolacu spune că Ludovic Orban ar trebui să își vadă de treaba lui și să nu dea directive despre cum să se facă politica în PSD. „Nu e nicio tensiune. Cum să fie The post Ciolacu ar vrea Congresul PSD online, din cauza coronavirusului. Să nu ia vreun virus de pe internet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.