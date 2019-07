Ciolacu arunca NUCLEARA in plin scandal de la Caracal: 'Daca Parlamentul gasește ca e oportuna desființarea recursului compensatoriu, așa va fi'

Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a declarat, marți, că dacă Parlamentul găsește oportună desființarea recursului compensatoriu, atunci așa va proceda. El a precizat că recursul compensatoriu a fost propus de fostul ministru Raluca Prună, în guvernarea Cioloș, conform Mediafax.

„De asemenea, am luat act și de declarațiile liderului USR. Nu am înțeles foarte bine care dintre Camere sau întregul Parlament este chemat în sesiune extraordinară, aici atât regulamentul Parlamentului cât și Constituția sunt foarte clare, nu cred că o convocare a Camerei Deputaților rezolvă ceva pentru că nu este prima Cameră sesizate în aceste spețe. Am văzut și primul punct în care recursul compensatoriu se cere anularea lui. Eu din câte îmi aduc aminte recursul compensatoriu a fost propus de către doamna ministru Prună, în timpul guvernului Cioloș în urma deciziilor CEDO, dar dacă Parlamentul găsește oportună desființarea recursului compensatoriu, așa o să se întâmple”, a declarat Marcel Ciolacu, marți, la Parlament.

Reacția Marcel Ciolacu vine ca urmare a solicitării partidului USR de a convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru modificarea legislației, după crima din Caracal. USR propune eliminarea Legii recursului compensatoriu și operaționalizarea Sistemului Alertă Răpire Copil.