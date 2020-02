Ciolacu: Avem suficiente voturi pentru a trece motiunea de cenzura, mai mult de 233

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a declarat marţi că sunt suficiente voturi pentru a trece moţiunea de cenzură, menţionând că urmează să aibă întâlniri cu liderul Pro România, Victor Ponta, şi cu alţi parlamentari pentru susţinerea acestei moţiuni. "Avem suficiente voturi (pentru a trece moţiunea de cenzură -n.r.), înseamnă că avem mai mult de 233", a precizat Marcel Ciolacu. El a spus că urmează să se întâlnească cu liderul Pro România, Victor Ponta. "Posibil şi în această seară şi nu numai cu dânsul. În acest moment, cu discuţia sau fără discuţia cu domnul Ponta, avem voturile necesare să cadă Guvernul Orban. După ordonanţele de urgenţă de astăzi, chiar mă bucur", a adăugat Ciolacu. Marcel Ciolacu a arătat că parlamentarii PSD vor susţine moţiunea de cenzură. "În principiu, consider că atât eu, cât şi colegii mei suntem nişte oameni serioşi. (...) O să avem grupuri reunite la ora 11,00", întrebat dacă este sigur că toţi parlamentarii PSD vor vota moţiunea de cenzură. Moţiunea de cenzură, intitulată "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti" şi depusă de 208 parlamentari PSD şi UDMR, după angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul alegerii primarilor în două tururi de scrutin urmează să fie dezbătută şi votată miercuri, de la ora 12,00, de Parlament. Pentru a trece moţiunea de cenzură, este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. PSD are 202 de parlamentari şi UDMR - 30. AGERPRES/(A, AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)