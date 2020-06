Ciolacu: Cand vom depune motiunea de cenzura, vom avea o alternativa la guvernare

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marţi, că în momentul în care PSD va depune moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Orban, partidul său va avea o alternativă la guvernare, dar a evitat să spună cine va fi propunerea de premier. Întrebat, marţi, într-o emisiune a TVR dacă el va fi propunerea de premier în situaţia în care partidul o va cere, Marcel Ciolacu a spus că vor fi discuţii în interiorul formaţiunii sale. "O să discutăm în interior. (...) Haideţi să depunem moţiunea - am anunţat că o depunem, e o certitudine, indiferent ce spun anumiţi colegi sau analişti, că sunt eu înţeles -, asta e treaba opoziţiei, să depună moţiune de cenzură. (...) Categoric, în momentul în care va trece moţiunea, PSD va avea o alternativă şi un program economic, pe termen scurt, până la alegeri, coerent şi explicat atât preşedintelui, cât şi românilor", a afirmat liderul social-democrat. El a adăugat că Guvernul Ludovic Orban nu mai are credibilitate şi că ar fi fost potrivit, pe timpul pandemiei de coronavirus, un guvern de uniune naţională. "Am mers la preşedinte şi am propus un guvern de uniune naţională. Părerea mea e că era cea mai bună soluţie, la acel moment, pe o perioadă limitată, toate forţele politice să-şi asume această pandemie, epidemie şi toate eforturile. Credibilitatea ar fi fost cu totul alta; toată lumea trăgea în aceeaşi direcţie şi chiar îi ofeream un confort preşedintelui. (...) Marea problemă a guvenului în acest moment (...) e că nu mai au niciun fel de credibilitate", a susţinut Marcel Ciolacu. AGERPRES/ (A-Marius Septimiu Avram, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda)