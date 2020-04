Ciolacu, despre declaratia presedintelui privind autonomia Tinutului Secuiesc: Am avut senzatia ca Vadim Tudor traieste

Proiectul privind autonomia Ţinutului Secuiesc nu a fost votat niciodată în Camera Deputaţilor, a declarat, miercuri, preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, el calificând afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis pe această temă ca fiind 'un atac grosolan'. "Să nu lăsăm o minciună să ne distragă atenţia de la problemele reale ale României. Proiectul privind autonomia Ţinutului Secuiesc a fost respins acum definitiv în Senat. El nu a fost votat niciodată în Camera Deputaţilor, să fie clar. Guvernul a trimis un punct de vedere abia după împlinirea termenului de adoptare tacită, respectiv după 4 luni de zile. Au trimis 4 cuvinte. Asta a blocat procedura de respingere în Camera Deputaţilor. (...) Preşedintele a venit cu un atac grosolan. Astăzi am avut senzaţia că Vadim Tudor trăieşte şi că este preşedintele Românei", a declarat Ciolacu la Parlament. Camera Deputaţilor a adoptat tacit proiectul privind statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc. Senatul este for decizional în acest caz. Ca urmare a faptului că termenul de dezbatere şi vot a fost depăşit în Camera Deputaţilor, iar acest for a constatat adoptarea tacită a proiectului în şedinţa din 23 aprilie, propunerea legislativă a trecut în forma depusă de iniţiatori - deputaţii UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy şi Biro Zsolt-Istvan. Raportul Comisiei pentru administraţie a fost de respingere. La Senat, proiectul a fost respins miercuri. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citeşte si: Senat: Proiectul privind Statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc - respins Senat - Comisia de administraţie: Raport negativ pentru proiectul privind autonomia Ţinutului Secuiesc