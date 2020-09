Ciolacu despre Nicusor Dan: Purtator de vorbe pentru interlopi; organele abilitate ar trebui sa se autosesizeze

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat luni seara, făcând referire la înregistrările apărute în spaţiul public, că Nicuşor Dan este un "purtător de vorbe pentru interlopi", susţinând că organele abilitate ar trebui să se autosesizeze în acest caz. "Lucrurile cred că sunt evidente pentru bucureşteni, omul este un purtător de vorbe pentru interlopi. Nu am avut răbdare să ascult toată înregistrarea, dar este evident o încercare de a influenţa decizia unui angajat al primăriei şi trafic de influenţă. Părerea mea este că în acest moment se impune o autosesizare. Sunt elemente suficiente, sunt elemente rezonabile suficiente ca DNA să se... E un trafic de influenţă. (...) Cred că organele abilitate ar fi trebuit deja să se autosesizeze. O să am mâine o discuţie cu colegii şi o să vedem ce măsură, nu ştiu dacă sunt eu cel mai îndreptăţit, dar sigur o să găsim persoana potrivită să facă această plângere penală. (...) Eu cred că sunt suficiente elemente ca procuratura să se autosesizeze, mai ales că este o intervenţie repetată", a declarat Ciolacu la B1 Tv. El a mai susţinut că PSD va avea cel mai mare număr de aleşi locali după alegerile locale, precizând că în Bucureşti primarii în funcţie au prima şansă. "Vom avea un scor suficient de bun cât să câştigăm alegerile parlamentare din 6 decembrie", a adăugat liderul PSD. Pe de altă parte, el a acuzat faptul că Guvernul a dat bani "discreţionar" din fondul de rezervă administraţiilor locale. "A venit nota de plată la cumpărarea primarilor PSD. (...) Niciun municipiu reşedinţă de judeţ condus de o administraţie a PSD nu a primit niciun leu. Toate administraţiile PNL, în schimb, au primit bani. (...) Dacă ar fi îndrăznit vreo administraţie a PSD să facă aşa ceva, îi lua din casă. (...) Din punctul meu de vedere, există suficiente elemente ca DNA să facă o cercetare amănunţită. Există o plângere penală", a spus Ciolacu. Candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, a reacţionat la înregistrările apărute în spaţiul public. "Mafia din PSD şi urmaşii lui Dragnea folosesc aceleaşi mijloace murdare cu care ne-au obişnuit pentru a încerca să oprească îndepărtarea de la butoane a lor şi a administraţiei corupte, condusă de Gabriela Firea. Înregistrarea pesedistă în care consilierul primarului sectorului 4 încearcă să forţeze, evident fără succes, vreo declaraţie compromiţătoare din partea mea nu arată nimic altceva decât că am realizat toate demersurile legale pentru a opri o acţiune abuzivă a administraţiei locale", a scris Nicuşor Dan, luni, pe Facebook. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)