Ciolacu, despre schimbarea Vioricai Dancila de la șefia PSD: 'E o problema interna'

Marcel Ciolacu a declarat joi, după ce moțiunea de cenzură a trecut, că schimbarea Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD este ”o problemă internă” care va fi discutată în interiorul partidului, după ce aceasta a declarat că nu va face un pas în spate de la șefia PSD și că nu are ce să își reproșeze, anunță MEDIAFAX.

”E o problemă internă pe care o s-o discutăm în interiorul partidului”, a declarat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, întrebat dacă ar trebui să plece Viorica Dăncilă de la șefia PSD.

Viorica Dăncilă a declarat că nu va face un pas în spate de la șefia PSD și nu are ce să își reproșeze. Liderul social-democrat a precizat că, alături de colegi, a adoptat măsuri bune pentru populație și a ținut echipa PSD unită, după rezultatul la europarlamentare.

„După cum știți am fost aleasă prin Congres. Rămân la șefia PSD. Nu am cum să fac un pas în spate și nu voi face un pas în spate. Nu îmi reproșez nimic. Am ținut după europarlamentare o echipă unită, împreună cu colegii am adoptat măsuri bune pentru populație. Nu am ce să îmi reproșez. Ca un guvern foarte bun (întrebată cum va rămâne în istorie – n.r.)”, a afirmat Viorica Dăncilă, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată de către Parlament.

Moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Au fost 238 de voturi pentru, 4 împotrivă.