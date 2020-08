Ciolacu, dupa ce motiunea de cenzura nu a putut fi votata, din lipsa de cvorum: "In acest moment, PSD nu are 233 de voturi. Vom lua o noua decizie politica"

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat, luni, dupa incheierea sedintei parlamentare in care nu s-a ajuns la votul motiunii de cenzura, din lipsa de cvorum, ca PSD va lua "o decizie politica" in urmatoarele zile in legatura cu aceasta tema si va veni cu precizari. "In acest moment, PSD nu are 233 de voturi", a afirmat Ciolacu.