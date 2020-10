Ciolacu, intrebat daca se mai asteapta la plecari din PSD: "Este posibil. Onoarea de a fi in Parlament nu e o meserie de care trebuie sa te legi"

Marcel Ciolacu a declarat ca este posibil sa mai fie si alte plecari din PSD ale unora nemultumiti ca nu se mai regasesc pe listele de candidati la parlamentare sau pe locuri eligibile. Reactie vine in contextul demisiei lui Serban Nicolae din PSD, a lui Radu Preda, cat si a lui Liviu Plesoianu sau Gabriela Ciot, care in perioada Guvernului Dancila era luata in calcul ca o varianta de rezerva pentru functia de comisar european din partea Romaniei.