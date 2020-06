Ciolacu, ironic la adresa colegilor care au cerut suspendarea lui Iohannis: Ma mir ca nu mi-au cerut sa vin și cu un proiect de lege pentru amnistie și grațiere

Liderul PSD Marcel Ciolacu a reiterat că social-democrații nu vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban pe perioada unei stări de urgență sau de alertă. Tot atunci, el susține că au existat voci în interiorul formațiunii care au spus că trebuie suspendat președintele Iohannis. „Mă mir ca nu mi-au cerut să vin și cu un proiect de lege de amnistie și grațiere”, a spus el ironic, duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Referitor la moțiunea de cenzură, Marcel Ciolacu a afirmat: „Se poate creiona o majoritate. Noi am anunțat foarte clar că nu depunem o moțiune de cenzură pe perioada unei stări de urgență sau unei stări de alertă. Mi se pare normal, și așa este haosul mult prea mare. Este o decizie politică luată în interiorul PSD și eu sunt de acord cu ea, dar am anunțat, tototdată, că am început să strângem semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură și să lucrăm la textul moțiunii, din mai multe motive. Noi am spus că suntem de acord să prelungim (n.r. – starea de alertă) 15 zile. Asta ar fi însemnat până pe data de 2 sau 3 iulie. Prima oară, Curtea Constituțională – a făcut o sesizare Avocatul Poporului – a spus că va judeca pe data de 9 iulie. Între timp au modificat și au spus că vor judeca pe data de 25 (n.r. – iunie). E un lucru foarte important să vedem cât de constituțională a fost această stare de alertă și dacă ea are nevoie de votul Parlamentului, și dacă nu”.

Întrebat dacă asta înseamnă automat că PSD nu va mai putea propune o moțiune de cenzură în iunie, el a răspuns: „Nu neapărat. Eu vreau să respect instituțiile fundamentale ale statului. Eu aștept decizia de pe 25 iunie a CCR, când s-ar putea să spună CCR că starea de alertă trebuie să vină prin vot în Parlament, și atunci vom lua o decizie dacă o prelungim sau nu. Mi se pare corect. Din punctul meu de vedere, aceasta este abordarea corectă dacă vrei să respecți instituțiile statului și statul de drept. Am văzut și părerile unora din interiorul partidului, și din afara partidului că trebuie să îl suspendăm pe Iohannis, mă mir că nu mi-au cerut să vin și cu un proiect de lege de amnistie și grațiere, ca să răsturnăm iarăși masa”.

Întrebat dacă „e război și în PSD”, Marcel Ciolacu, liderul interimar al social-democraților”, a subliniat: „Nu e un război. PSD tot timpul a fost viu, un partid emoțional”.