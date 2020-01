Ciolacu: Matematic nu sunt suficiente voturi doar de la PSD si de la UDMR pentru ca motiunea sa fie votata

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nici PSD si nici UDMR nu vor face propuneri pentru functia de premier in cazul in care motiunea de cenzura anuntata de cele doua formatiuni politice dupa asumarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin va fi votata, iar Guvernul va cadea.