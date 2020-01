Ciolacu nu mai vrea PSD la guvernare, pentru ca "nu e oportun"

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece, inseamna ca exista o noua majoritate in Parlament. "Chiar daca se creeaza o alta majoritate, PSD-ul nu va propune din randurile PSD-ului un membru de partid sa preia functia de prim-ministru", adauga el, mentionand: "Consider ca nu este oportun acuma ca PSD sa propuna un nou prim-ministru".