Ciolacu: „Orban minte. La Spitalul Neamț existau avize pentru lucrari”. DOCUMENTE

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, îl acuză pe Ludovic Orban de miniciună, după ce premierul a afirmat că s-ar fi făcut lucrări la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ fără avizul DSP. Ciolacu prezintă documentele care demonstrează contrariul. “Manipularea ordinară și minciuna peneliștilor trebuie să ia sfârșit! Iată avizele și autorizația DSP care demonstrează că […] The post Ciolacu: „Orban minte. La Spitalul Neamț existau avize pentru lucrări”. DOCUMENTE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.