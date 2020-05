Ciolacu, replica pentru Iohannis pe sporul COVID-19 dat medicilor: 'Ei doar promit, de facut uita...'

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, reacționează după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea inițiată de social-democrați care prevede stimulte financiare pentru cadrele medicale care au luptat în prima linie cu COVID-19.

Ciolacu a precizat că „ și președintele Iohannis a promis cadrelor medicale un stimulent de 500 de euro” , numai că „Guvernul PNL nu a respectat promisiunea”. „Ei doar promit, de făcut uită” a adăugat Cioalcu.

Citește și: OFICIAL - Noile restricţii de circulaţie în starea de alertă. Apare o nouă declaraţie pe propria răspundere/ MODEL

„PSD a răspuns apelului cadrelor medicale aflate în prima linie a bătăliei cu pandemia și, într-un timp extrem de scurt, am transpus în lege solicitările acestora de a le fi protejată familia de către statul român. Am promis și am făcut!

Și președintele Iohannis a promis cadrelor medicale un stimulent de 500 de euro. Guvernul PNL însă nu a respectat promisiunea, drept dovadă că nici acum, după 2 luni de zile, niciun medic nu a primit banii promiși cu atâta tam tam.

Aceasta este diferența dintre ei și PSD! Când promitem, facem! Ei doar promit, de făcut uită...”, se arată pe pagina de Facebook a lui Marcel Cioalcu.

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, mai multe decrete, printre care și decretul pentru promulgarea legii pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid-19.

La sfârșitul lunii aprilie, Camera Deputaților a adoptat inițiativa legislativă, depusă de PSD, care acordă personalului medical participant la acţiuni împotriva COVID–19, un spor salarial de 30% pe perioada stării de urgență și vreme de trei luni după încetarea acesteia, dar și o pensie de urmaș copiilor, soților sau părinților celor care își pierd viața în lupta cu pandemia de coronavirus.