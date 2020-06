Ciolacu: Se incearca sa se astupe anumite lucruri sub aceasta stare de alerta

Preşedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu, a afirmat, duminică seara, că se încearcă "să se astupe anumite lucruri" sub starea de alertă. Ciolacu a punctat că PSD nu va vota prelungirea stării de alertă aşa cum a fost aceasta până acum, iar social-democraţii au stabilit ca prelungirea stării de alertă să nu fie mai mare de 15 zile. "Era de aşteptat această manipulare. Şi mi-aş ori să vă răspund simplu: dacă vom vota sau nu vom vota, problema este mult mai amplă. În primul şi în primul rând nu ştim ce stare de alertă vom vota. Categoric PSD nu va vota starea de alertă care a fost şi până acum încredinţată de către Parlament, este exclus aşa ceva. Mai mult, în interiorul partidului, colegii mei au luat decizia să nu prelungim mai mult de 15 zile şi mie mi se pare cât se poate de corect.(...) În ultima zi când îţi expiră starea de alertă din acest moment, tu să vii cu un HG de prelungire şi pe urmă să-l discutăm în Parlament. Mai mult, pe Legea 55 trebuiau să vină cu argumente şi cu anumite explicaţii de ce doresc prelungirea stării de alertă. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Singurul lucru pe care l-am putut face a fost să-l rog pe domnul ministru Arafat să vină să ne explice cât de cât ce se întâmplă şi care este părerea dânsului. Categoric n-a fost o părere din partea Guvernului, a fost o părere personală. Sper să nu-i făcut rău domnului Arafat. Este o abordare imatură, îi depăşeşte toată această perioadă, se vede. Şi cum s-a gestionat toată situaţia şi modul de comunicare şi nu numai atât, parcă se încearcă să se astupe anumite lucruri sub această stare de alertă", a spus Marcel Ciolacu la România Tv. Întrebat "unde este manipularea şi cine o pune la cale", Ciolacu a răspuns: "Guvernul. Acum plătim toate aceste trei luni de manipulare, nu s-au făcut testări". Liderul PSD a adăugat că "deodată se fac testări", în condiţiile în care social-democraţii nu au anunţat clar dacă vor vota sau nu prelungirea stării de alertă. "Acum când vine starea de alertă, noi nu am anunţat clar dacă vom vota sau nu, deodată se fac testări. S-a apucat primarul general al Capitalei să facă testări, mai aveau puţin şi o arestau pe Arena Naţională. Adică adevărul şi informaţia încearcă s-o ţină numai la ei. Acest lucru e nepermis într-o democraţie. (...) De ce, după 3 luni de zile, n-am apucat taman în week-endul dinainte de a veni la Parlament să facem testări? De ce au oprit-o pe Gabriela Firea să facă testări? Să-mi explice şi mie de ce n-au făcut până acum. Să-mi explice şi mie cineva, DSP-ul, presupun că e un şef acolo, la DSP, de ce a oprit-o pe Gabriela Firea să facă testări. (...) Monopolul pe informaţie. Este o manipulare. Eu nu spun că nu există virusul, că nu există pandemie, de ce se creează aceste ştiri şi de ce ne învârtim în acest cerc vicios în loc să facem ceva mai productiv şi să intrăm un pic pe agenda românilor? De ce evităm planul economic, de ce nu le spunem românilor ce va urma, care sunt măsurile economice?", a mai declarat Ciolacu. AGERPRES/(A - autor: Cristina Matei, editor: Oana Popescu, editor online: Andreea Preda)