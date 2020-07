Ciolacu si Cazanciuc ii cer premierului un raport cu masurile pentru limitarea raspandirii coronavirusului

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, au trimis luni premierului Ludovic Orban o scrisoare prin care îi cer să prezinte un raport, care să fie dezbătut cu prioritate, cu privire la măsurile pe care urmează să le întreprindă pentru limitarea răspândirii noului coronavirus şi pentru organizarea, în bune condiţii, a alegerilor pentru administraţia publică locală, dar şi pentru deschiderea noului an şcolar. Foto: (c) Marcel Ciolacu / Facebook "Potrivit art. 111 din Constituţia României, Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice, în cadrul controlului parlamentar al activităţii lor, sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile parlamentare. În contextul lipsei de predictibilitate a politicilor Guvernului pe care îl conduceţi, a declaraţiilor contradictorii ale miniştrilor dumneavoastră cu privire la măsurile pe care urmează să le luaţi pentru limitarea impactului economic şi social al epidemiei cu SARS-CoV-2 şi a stării de incertitudine care caracterizează vieţile tuturor românilor pe perioada acestei guvernări, în temeiul art. 107, alin. (1). teza finală din Constituţie, vă solicităm să prezentaţi un raport, care să fie dezbătut cu prioritate, cu privire la măsurile pe care urmează să le întreprindeţi pentru limitarea răspândirii virusului. De asemenea, vă solicităm să precizaţi care este planul de măsuri concrete pentru organizarea, în bune condiţii, a alegerilor pentru administraţia publică locală, dar şi pentru deschiderea noului an şcolar 2020 - 2021", se arată în scrisoare. Marcel Ciolacu a declarat că Ludovic Orban trebuie să prezinte ţării un plan detaliat pentru gestionarea pandemiei COVID-19, începerea şcolii şi organizarea alegerilor. "Doar vorbele nu mai ajung! Românii nu au cum să creadă o guvernare care a pierdut total controlul pandemiei şi pune carul înaintea boilor. PNL a intrat în campanie electorală înainte de a convinge românii că alegerile locale pot fi organizate fără riscuri. Se chinuie să încropească alianţe politice în loc să se alieze cu cetăţenii pentru a depăşi vârful pandemiei. Iar începerea în siguranţă a şcolii ar fi un bun exemplu că Guvernul poate organiza şi alegerile. Din păcate, n-au o strategie serioasă, doar bâlbele miniştrilor care se bat cap în cap. De aceea, împreună cu preşedintele Senatului, Robert Cazanciuc, am scris astăzi premierului Orban că trebuie să vină în Parlament să ne arate cum poate stăpâni pandemia. Altfel, Guvernul PNL riscă alegerile, şcoala şi întreaga economie", a scris Ciolacu, pe Facebook. AGERPRES/(AS - autor: Dana Piciu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)