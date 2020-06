Ciolacu spune ca Orban trebuia sa isi dea demisia dupa aparitia fotografiei in care fumeaza la Palatul Victoria

Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca premierul Ludovic Orban trebuia sa demisioneze dupa aparitia fotografiei in care fumeaza alaturi de mai multi ministri in Palatul Victoria. Ciolacu crede ca este o ipocrizie sa iesi in conferintele de presa cu masca si, de fapt, in interiorul Guvernului sa ai cu totul alte atitudini.