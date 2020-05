Ciolacu, suparat ca Ponta critica PSD, dar uita cum ataca chiar el partidul anul trecut dupa prezidențiale

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a arătat deranjat de anumite critici aduse de liderul Pro România, Victor Ponta, la adresa PSD, partid din care a făcut parte. Marcel Ciolacu probabil utiă ce critici aduce chiar el partidului, anul trecut, cel puțin în privința alegerii Vioricăi Dăncilă drept candidat la prezidențiale. Liderul PSD a spus […] The post Ciolacu, supărat că Ponta critică PSD, dar uită cum ataca chiar el partidul anul trecut după prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.