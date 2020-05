Ciolacu: Trebuie facut cat mai repede un congres PSD, dupa terminarea starii de alerta

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că un congres al partidului trebuie organizat cât mai repede, imediat după terminarea stării de alertă şi a spus că va candida pentru funcţia de preşedinte al formaţiunii. "Marea majoritate a colegilor au susţinut că trebuie organizat un congres, pentru a avea o conducere clar aleasă, care îşi va asuma acest ciclu electoral, atât locale, cât şi parlamentare, fiindcă în politică nu există altfel de joc. Repet, eu fiind pus în această situaţie pentru prima oară, un preşedinte al partidului are un termen atât de scurt până la un ciclu electoral. (...) Consider că trebuie făcut cât mai repede un congres în PSD, imediat după terminarea stării de alertă", a declarat Marcel Ciolacu, la TVR 1. Întrebat dacă va candida pentru funcţia de preşedinte al PSD, acesta a răspuns: "Da, voi candida la congres". Ciolacu a adăugat că îşi doreşte să candideze cu un proiect care să adune mai multe forţe politice şi chiar să creeze un pol de stânga puternic. "Un proiect politic coerent, un proiect politic care să adune mai multe forţe politice, de ce nu şi crearea unui pol de stânga puternic în România, cu alţi aliaţi, poate şi cu accente liberale în acest proiect politic, care să stea la baza unui program de guvernare pentru următorii ani, cu care să venim în faţa românilor", a spus liderul interimar al PSD. El a afirmat că din echipa sa vor face parte Paul Stănescu şi Gabriela Firea, dar a subliniat că aceasta va fi echipa PSD, nu a unui lider politic. Întrebat ce relaţie are cu Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu a spus că îi este cunoştinţă şi amic şi îşi doreşte ca acesta să facă parte din echipa PSD. "Am o relaţie la fel de bună cu Sorin Grindeanu, îmi e cunoştinţă, şi amic şi vecin (...). Categoric îmi doresc ca Sorin Grindeanu să facă parte din această echipă, din echipa PSD, nu neapărat din echipa mea. În schimb, nu voi face niciodată greşeala ca eu să iau decizii, sfătuindu-mă cu oameni din afara PSD. Indiferent - cu toţii mai luăm şi decizii nu tocmai bune - cum vor fi aceste decizii, o să le iau în interiorul partidului. (...) Eu nu exclud pe nimeni. Trebuie să realizăm cu toţii că urmează un examen electoral şi trebuie să ne ridicăm atât la aşteptările românilor şi la agenda românilor, cât şi la aşteptările membrilor PSD", a mai afirmat preşedintele interimar al social-democraţilor. Acesta a adăugat că datoria sa şi a partidului este să vină cu un proiect politic, iar dacă alte forţe politice sunt atrase de acest proiect, atunci se pot alătura, pentru a elabora un program, în perspectiva guvernării. "Eu nu vreau o adunătură, să ne strângem mai mulţi lideri politici - ne-am strâns ca să punem mâna pe putere şi să avem acces la resurse. PSD trebuie să vină cu un proiect politic şi dacă şi alte forţe politice, cum este Pro România, cum este ALDE, se regăsesc în acest proiect politic, ne punem pe treabă şi facem un program de guvernare cu care să venim", a mai spus Ciolacu. Potrivit acestuia, sunt şanse mari ca la alegerile locale şi parlamentare să existe o alianţă pe zona de stânga, respectiv PSD - Pro România - ALDE şi a menţionat că sunt discuţii în acest sens. AGERPRES/(A, autor: Gina Ştefan, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda)